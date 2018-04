Esonero Diego Lopez, panchina a rischio: le ultime

Esonero Diego Lopez, traballa la panchina del tecnico del Cagliari dopo il pesante ko per 4-1 contro la Sampdoria: le ultime

Esonero Diego Lopez, attesi aggiornamenti importanti nelle prossime ore sul futuro della panchina del Cagliari. Debacle a Genova: 4-1 per la Sampdoria e terz’ultimo posto, detenuto dal Chievo, a soli due punti di distanza. Nelle prossime ore il presidente Tommaso Giulini prenderà una decisione sul tecnico uruguagio, già traballante nelle ultime settimane.

Ecco il commento del tecnico del Cagliari nel post-partita: «Non ho visto il presidente, è andato via prima: io, nei panni del presidente, sarei andato via ancora prima. Dobbiamo rientrare tutti insieme a Cagliari e stare uniti in un momento delicato. Io per primo, bisogna tutti cercare di fare meglio per tirare fuori la squadra da questo momento complicato. Ritiro? Si può fare, ma dobbiamo dimostrare prima di tutto di più sul campo. Determinante è il campo».