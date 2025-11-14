Cagliari, parla Rastelli: «Per Pisacane è una grandissima opportunità, credo la stia sfruttando al meglio. Deiola? Mi aveva subito colpito»

Cagliari, l’intervista dell’ex Rastelli: «Per Pisacane grande opportunità, credo la stia sfruttando al meglio. Deiola? Mi aveva colpito»



Massimo Rastelli, già allenatore dei rossoblù, è stato ospite della trasmissione “Il Cagliari in Diretta”, il salotto sportivo che ogni giovedì sera anima le frequenze di Radiolina con approfondimenti dedicati alla squadra isolana. Nel corso della puntata, condotta da Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, sono stati affrontati numerosi temi legati all’attualità e al futuro del Cagliari. Ecco un estratto:

ALLIEVI (PISACANE) – «Bella cosa! Per Fabio è una grandissima opportunità, credo la stia sfruttando al meglio e quindi sono contento naturalmente. Si è fatto strada da solo tra mille problematiche, ma ha dimostrato di essere un grande professionista».

CONOSCENZA PISACANE – «Era il primo anno di B dopo aver vinto il campionato di Serie C all’Avellino. Il Ds mi disse che c’era questo ragazzo: aveva giocato alla Ternana prima ma non tanto per via di un problema fisico o di altra natura, non ricordo. Lui credeva in questo ragazzo e mi sono fidato della sua opinione! Piano piano, partendo dal ritiro, ha iniziato a farmi vedere grandi doti: molto intelligente, ti dava una mano in campo. All’interno dello spogliatoio tante volte, ti risolveva delle problematiche. Questo è molto importante, per l’Avellino di quegli anni è stato una risorsa fondamentale. Poi quando arrivai a Cagliari, Fabio è stato uno di quelli che sapevo potesse darmi una mano sotto tutti i punti di vista: così è stato».

DEIOLA – «Il ragazzo mi aveva subito colpito, partì con noi in ritiro in quella stagione di Serie B. Mi era stato impresso dall’anno prima in C. L’idea era che dopo il ritiro sarebbe andato in prestito altrove a farsi le ossa come si suol dire. Mi colpì per la sua attenzione, recepiva benissimo, dalla sua fisicità, dagli inserimenti senza palla. Aveva un bellissimo tiro dalla distanza, per cui raccoglieva tutte queste qualità per quel centrocampo e il campionato. Feci capire a Capozucca che poteva rimanere con noi; inizialmente ha giocato da titolare facendo un gol bellissimo col Crotone alla prima del torneo».

