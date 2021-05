Cagliari, Pavoletti: «Non è il finale che tutti ci aspettavamo, ma...»

Leonardo Pavoletti ha commentato il finale di campionato del Cagliari

Il Cagliari può dire addio a una delle sue stagioni più tribolate con la consapevolezza che gli errori commessi non dovranno mai più essere ripetuti. La partita di ieri contro il Genoa, conclusasi con una sconfitta, non ha rappresentato il finale perfetto per i rossoblù ma i festeggiamenti sono comunque obbligatori perché il futuro, nonostante tutto, si chiama Serie A.

Leonardo Pavoletti, conscio del grande obiettivo raggiunto, dedica un post social al suo Cagliari: «Non è il finale che tutti ci aspettavamo ma siamo ancora qua! Eja!»