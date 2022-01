ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’arrivo di Njegos Petrovic al Cagliari si fa sempre più vicino. Pronto un quadriennale. Le ultime

Cagliari sempre più vicino a Njegos Petrovic della Stella Rossa. Lo riporta Nicolò Schira con un Tweet.

«Njegos Petrovic al Cagliari dalla Stella Rosa in prestito ((€0,3M) con opzione di riscatto (€1,6M) che si trasformerà in obbligo nel caso in cui i rossoblù dovessero restare in Serie A. pronto un contratto di quattro anni».

