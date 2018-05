Cagliari-Roma, 36ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio domenica 6 maggio alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Cagliari-Roma: alla ‘Sardegna Arena‘ va in scena il posticipo del 36° turno del campionato di Serie A. Le due squadre, distanziate in classifica da 37 punti, cercano il risultato per alimentare i propri obiettivi stagionali; rossoblù (33) quint’ultimi e ancora a rischio retrocessione. I giallorossi di Di Francesco (70), reduci dalla eliminazione in semifinale di Champions League a favore del Liverpool, vogliono rafforzare il terzo posto in classifica per tornare a disputare la massima competizione europea. Nella gara d’andata, giocata a dicembre all’Olimpico, la Roma ebbe la meglio sui sardi per 1-0 grazie ad una rete di Federico Fazio nei minuti di recupero.

La partita in programma domenica 6 maggio 2018 alle ore 20,45 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport, e da Sky sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Cagliari-Roma potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Cagliari-Roma, probabili formazioni

Qui Cagliari: Diego Lopez deve fare a meno degli squalificati Castan e Cigarini. In difesa, con Pisacane e Romagna in dubbio, Andreolli dovrebbe partire dal 1′. Dessena è recuperato ma partirà dalla panchina; dubbio sul sistema di gioco: sarà difesa a 3 o a 4? In quest’ultimo caso, Faragò terzino destro e Farias trequartista alle spalle di Sau e Pavoletti. Roma: Di Francesco deve valutare le condizioni di Manolas ed El Shaarawy, acciaccati dopo la sfida con il Liverpool. A centrocampo, Gonalons insidia una maglia a De Rossi, mentre Pellegrini va verso il posto da titolare con Strootman in panchina. In attacco, ai fianchi di Dzeko, dovrebbero esserci Under e Schick.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Andreolli, Ceppitelli; Faragò, Barella, Padoin, Ionita, Lykogiannis; Sau, Pavoletti.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Under, Dzeko, Schick.

Cagliari-Roma, curiosità e statistiche

In Serie A , sono 37 i precedenti giocati in Sardegna tra Cagliari e Roma : bilancio equilibrato con 14 vittorie rossoblù, 10 pareggi e 13 vittorie giallorosse.

, sono 37 i precedenti giocati in Sardegna tra e : bilancio equilibrato con 14 vittorie rossoblù, 10 pareggi e 13 vittorie giallorosse. L’ultimo successo casalingo del Cagliari contro la Roma è datato 1 dicembre 2012 (4-2). Un anno esatto dopo (1 dicembre 2013), l’ultima vittoria rossoblù sui romani in assoluto: con lo stesso risultato (2-4), all’Olimpico.

contro la è datato 1 dicembre 2012 (4-2). Un anno esatto dopo (1 dicembre 2013), l’ultima vittoria rossoblù sui romani in assoluto: con lo stesso risultato (2-4), all’Olimpico. Nelle ultime 5 gare di campionato, il Cagliari ha raccolto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); 10 invece i punti ottenuti dalla Roma (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

ha raccolto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); 10 invece i punti ottenuti dalla (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Medie reti a confronto: Cagliari con 31 reti segnate e 60 subite (quarto peggior attacco e terza peggior difesa); Roma con 59 reti fatte e 28 subite (quarto miglior attacco e quarta miglior difesa del campionato).

Cagliari-Roma, l’arbitro della partita

Cagliari-Roma sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello di Brindisi. Gli assistenti saranno Lo Cicero e La Rocca; Chiffi designato quarto uomo. Al Var, Tagliavento e Tegoni (assistente).