Cagliari-Roma: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Cagliari-Roma, 36ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Serie A giunge al tramonto, la 36ª giornata però regala emozioni fortissime. Alla Sardegna Arena va in scena una partita dai mille significati: il Cagliari deve vincere per evitare di finire in zona retrocessione e ha un calendario tremendo; la Roma deve continuare a fare bene per andare in Champions e riscattare la delusione col Liverpool. Ecco la diretta live e la sintesi di Cagliari-Roma.

Cagliari-Roma: diretta live e sintesi

19.55 – Sono uscite le formazioni ufficiali e c’è qualche novità. Nel Cagliari trova spazio Deiola come esterno a destra, mentre Lykogiannis andrà a fare il terzino a sinistra. Nella Roma Gonalons parte dal primo minuto, Gerson e Under saranno di supporto a Nainggolan sulla trequarti.

Cagliari-Roma: formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Faragò, Andreolli, Ceppitelli, Lykogiannis; Deiola, Barella, Padoin, Ionita; Farias, Pavoletti. Allenatore: Lopez.

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; Gonalons, De Rossi; Under, Nainggolan, Gerson; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Cagliari-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Diego Lopez deve scegliere bene, la gara è delicata. Senza Cigarini, regia affidata a Padoin e Lykogiannis sulla corsia mancina. In avanti Farias sta sorpassando Sau e Han per una maglia da titolare. Di Francesco invece ha qualche dubbio. Sulla destra in pole Florenzi, ma potrebbe riposare dando spazio a Bruno Peres. Davanti, solito punto interrogativo con due maglie per El Shaarawy, Schick e Under.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Andreolli, Ceppitelli; Faragò, Barella, Padoin, Ionita, Lykogiannis; Sau, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Crosta, Romagna, Cossu, Deiola, Han, Giannetti, Ceter, Farias. Allenatore: Lopez.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Skorupski, Lobont, J. Silva, Bruno Peres, Gonalons, Gerson, Strootman, Antonucci, Under. Allenatore: Di Francesco.

Diego Lopez in conferenza stampa ha detto: «Sulla carta giocare con la Roma è durissima, devi essere un po’ pazzo e pensare che puoi fare punti. Bisogna arrivare all’obiettivo attraverso la prestazione. Le ultime prestazioni in casa sono state positive, pur con atteggiamenti diversi: dobbiamo fare una partita così, manca poco alla fine e non possiamo regalare niente a nessuno».

Eusebio Di Francesco invece ha affermato: «Il Cagliari? Vogliono fare punti, poi per la Roma è sempre stato un campo difficile. Sono in ritiro da diversi giorni, sarà una battaglia. Proveremo a vincerla utilizzando il gioco, ma ci saranno tanti contrasti. Il futuro? Quando detto dalla società è in linea con il percorso fatto. Vogliamo crescere e ciò è un bene per l’ambiente. Il mio contratto? Ne parleremo a tempo debito».

Cagliari-Roma: i precedenti del match

Cagliari-Roma è una sfida che in Serie A si è già disputata 75 volte, il parziale sorride ai giallorossi: 32 vittorie della Roma, 18 successi del Cagliari e 25 pareggi. Anche i gol segnati vedono i capitolini in vantaggio, per la precisione il punteggio è 112 a 88. All’andata la Roma vinse con un contestato gol di Fazio all’ultimo secondo, ma l’ultima imposizione romanista in Sardegna risale a un 1-2 del febbraio 2015. L’anno scorso in terra sarda finì 2-2 in pieno agosto, mentre per trovare una vittoria del Cagliari bisogna andare al 4-2 del febbraio 2012.

Cagliari-Roma: l’arbitro del match

La partita della Sardegna Arena sarà diretta da Marco Di Bello. Al suo fianco ecco Lo Cicero e La Rocca nel ruolo di guardalinee, mentre è stato nominato quarto uomo Chiffi. Tagliavento invece si occuperà del Var e avrà come assistente Tegoni. Per Di Bello è la quindicesima partita in questo campionato, e ha già incontrato il Cagliari o la Roma: Fiorentina-Roma finita 2-4, Cagliari Fiorentina 0-1 e Udinese-Roma 0-2. Nato a Brindisi nel 1981, Di Bello appartiene alla Can della città pugliese e nella vita privata svolge la professione di bancario. È attivo in Serie A dal 2014 ma il suo esordio risale al 12 aprile 2012 in Bologna-Cagliari.

Cagliari-Roma Streaming: dove vederla in tv

Cagliari-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Sport Mix, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.

