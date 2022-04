Conferenza stampa Mazzarri: «Guardiamo partita dopo partita. Loro squadra in forma»

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri interviene in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Sassuolo

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni:

RUSH FINALE – «Sapete benissimo cosa penso, guardo partita dopo partita, non dobbiamo fare errori delle scorse gare e fare una partita propositiva con la testa giusta. Il Sassuolo è in grandissima forma, non hanno niente da perdere. Spero che domani i miei facciano vedere bene quello che abbiamo preparato e sono contento dell’affluenza di pubblico corposa»

BELLANOVA – «Proviamo a recuperarlo, se non recupera chi giocherà andrà a mille. Tutti sono a disposizione, oggi farò l’ultimo test e se sarà in condizione giocherà dall’inizio. Conta solo il risultato»

SALVEZZA – «Devo dire che le batoste prese, perchè le componenti che ci hanno contraddistinto fino al Torino le abbiamo perse inconsciamente. Domani ci deve essere paura positiva, non sottovalutare l’avversario, loro sono specializzati nelle ripartenze oltre a mille pregi. I miei faranno una gara gagliarda»

CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24