Cagliari, Semplici: «Dopo aver raggiunto la salvezza si parlerà del mio futuro»

Le parole di Leonardo Semplici al termine della partita Cagliari-Fiorentina conclusasi per 0-0. Il pareggio non basta per la salvezza

MODULO – «Nel primo tempo non abbiamo fatto male ma non riuscivamo ad andare in area, quindi ho preferito tornare a una nostra certezza. Davanti non siamo stati pericolosi anche se ho cercato di avvicinare Joao Pedro a Pavoletti. Sono partite difficili da interpretare, sai che non puoi mancare un obiettivo. Non è stata una bella partita, siamo un po’ delusi ma non ci scoraggiamo».

FUTURO – «Il mio futuro? Ora sono impegnato in questo obiettivo. Bisogna arrivare a portare la nave in porto, dopo aver raggiunto l’obiettivo si parlerà di quello che sarà. Ora ci ricarichiamo, domenica ci aspetta una partita difficile a San Siro».