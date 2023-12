Cagliari, Viola: «Dispiace molto perdere in questo modo. La squadra c’è stata»

Nicolas Viola, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in vista della sfida contro l’Hellas Verona

PAROLE – «Dispiace molto perdere in questo modo. La squadra c’è stata, nel primo tempo abbiamo creato tantissimo. Poi abbiamo fatto il gol che ancora facciamo fatica a capire se fosse buono o no. L’espulsione poi ha condizionato in negativo la partita. Ora mettiamo da parte questo risultato, che brucia molto ma va archiviato. Pensiamo all’Empoli. È bello avere i nostri tifosi con noi, sono sicuro che ci aiuteranno nella prossima gara. Gol annullato a Goldaniga? L’immagine che abbiamo noi evidenzia che è il braccio in fuorigioco, se il braccio può far gol è giusto annullarlo, altrimenti no. Se sbaglio voglio capire. Il fermo immagine evidenzia che la posizione del braccio è sotto a quella consentita dal regolamento. E l’espulsione ha condizionato la partita».