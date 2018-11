Il Milan si muove sul mercato per un nuovo difensore centrale. Nel mirino dei rossoneri ci sono Cahill, Benatia e Rodrigo Caio

Esperto, in scadenza e con Sarri gioca poco: Gary Cahill sembra avere il profilo giusto per rinforzare il Milan a gennaio. Caldara e Musacchio staranno fuori a lungo, Alessio Romagnoli dovrebbe star fuori un mese. Una vera e propria ecatombe in casa Milan. I dirigenti rossoneri saranno ‘costretti’ a tornare sul mercato e per la difesa si fanno diversi nomi. Piace il centrale inglese del Chelsea che potrebbe arrivare anche in prestito gratuito per 6 mesi. Attenzione però alle altre piste.

Sempre in Premier è seguito Bailly del Manchester United. Il Milan segue da vicino anche la situazione relativa a Medhi Benatia. Il centrale marocchino della Juventus non è un titolare inamovibile bianconero e potrebbe chiedere la cessione a gennaio. I rapporti tra le due società sono buoni e al momento non si può escludere nessuna pista, nemmeno quella che porta a Rodrigo Caio. Il 25enne brasiliano ha giocato molto poco in questa stagione, ma viene ritenuto pronto per il salto in Europa e nel calcio italiano. I buoni rapporti tra Leonardo e Rai, direttore sportivo del San Paolo, potrebbe facilitare l’operazione. Nelle prossime ore a Milano potrebbe esserci un incontro con Nick Arcuri, procuratore del giocatore