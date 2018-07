Cairo assicura: «Toro forte con 4 acquisti e presto arriverà un difensore»

Il presidente del Toro, Urbano Cairo fa il punto sul mercato: «Dopo Izzo faremo altri 3-4 acquisti concordati con Mazzarri»

Urbano Cairo tranquillizza il popolo granata, preoccupato dai pochissimi movimenti fatti sul mercato da parte del Toro. Il numero granata ha affermato: «Abbiamo da prendere due difensori, uno in particolare subito, e uno barra due centrocampisti. Siamo al lavoro per inserire degli acquisti mirati in una rosa già molto competitiva, tutti concordati con il mister Mazzarri». Tanto mercato nell’intervento di Cairo a Radio Dejaay, il quale ha ribadito la volontà di chiudere per altri 3-4 colpi dopo l’arrivo di Izzo. Si parte dalla chiusura dell’ultima stagione: «Lo scorso anno l’obiettivo stabilito era di andare in Europa League ma non lo abbiamo colto, nonostante avessimo fatto un girone di ritorno con 29 punti. Se li avessimo fatti anche all’andata, saremmo stati a un’incollatura dall’Europa. Però ora dobbiamo guardare avanti: la rosa è sicuramente molto competitiva. Se uno pensa all’attacco, abbiamo gente come Belotti, Niang, Iago, e lo stesso Ljajic, piuttosto che il giovane Edera e Berenguer. Per due posti, giocando noi con il 3-5-2, abbiamo 6 giocatori, anche troppi. Leggo, ad esempio, che questa mattina un giornale ha scritto di Zaza. Ottimo giocatore, ci mancherebbe, ma noi ne abbiamo già sei per due posti: come facciamo?».

Poi la promessa, fatta ad un’ intera tifoseria: «Dobbiamo fare ancora sicuramente un’altra cosa, un altro giocatore, e forse un altro ancora. Un paio lì, un paio in difesa, uno a centrocampo interventi molto mirati, potrebbero essere due in difesa e uno a centrocampo, o due a centrocampo, dipende anche da chi dei giocatori che abbiamo oggi in rosa parte. Potrebbero essere ancora 3 barra 4». Tifosi granata, tranquilli. Il mercato del Toro deve ancora iniziare.