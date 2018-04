Andrea Belotti e non solo: il presidente del Torino Urbano Cairo dice la sua sul calciomercato e anche sulla corsa Scudetto tra Juventus e Napoli, che vede il Toro protagonista indiretto

Il Napoli ha vinto contro la Juventus e ora è atteso da quattro giornate in cui dovrà tentare il sorpasso vero e proprio sui bianconeri. Dovrà incontrare il Torino – rivale e cugino dei bianconeri – sul suo cammino e quindi torna di moda lo “scansarsi“ pur di non favorire la Juve. Urbano Cairo, presidente granata, è stato chiaro: «Cercheremo di onorare il campionato come è giusto che sia, onoreremo il campionato e ripartiremo con una squadra fatta per Mazzarri. La Juve ha ancora un punto sul Napoli che cercherà di difendere con le unghie e con i denti. L’importante oggi per il Napoli è mantenere i piedi per terra: l’entusiasmo è importante se non ti fa perdere la testa. Ieri il Napoli ha fatto l’impresa, ma mancano ancora quattro gare».

Cairo, il Milan e Belotti: «Vogliamo tenerlo in estate»

Il campionato volge al termine e il Napoli ha di fronte quattro partite niente male. Dovrà giocare in casa contro Torino e Crotone e avrà due trasferte importanti con Fiorentina e Sampdoria. Cairo non ha intenzione di lasciar punti per strada e vuole cercare punti per chiudere al meglio la stagione, mentre intanto sui social i tifosi granata paiono di un altro avviso. Il presidente del Torino ha parlato sì di Serie A ma anche di calciomercato perché Andrea Belotti può interessare al Mbilan o a altre squadre. Il Gallo non sta vivendo una grande stagione, ma comunque rimane vivo l’interesse dei top club italiano e europei. «Non mi sono pentito di non aver ceduto Belotti, anche per il prossimo mercato l’obiettivo è tenerlo e ripartire alla grandissima» ha detto a Gr Parlamento.