Cairo blinda i suoi gioielli, e compie passi avanti per riportare Verdi a Torino

Il presidente del Torino Cairo prolunga il contratto a Izzo e Lyanco, giocatori richiestissimi sul mercato, e insiste per Verdi con il Napoli

«Trattenere i propri migliori giocatori è come acquistare un top player». Queste le parole di Urbano Cairo pochi giorni fa a Bormio, e il presidente del Torino ha aspettato la solo la fine del ritiro per passare dalle parole ai fatti. Nella giornata di ieri infatti il Toro ha ufficializzato il prolungamento di contratto sino al 2024 di Armando Izzo. Il giocatore napoletano è uno dei calciatori più richiesti sul mercato, dopo la straordinaria stagione passata, che lo ha portato sino alla Nazionale. Per il centrale difensivo in arrivo anche un ricco adeguamento di contratto, per affrontare con entusiasmo l’esordio europeo di giovedì prossimo.

Ma Cairo non si è fermato, e ha trovato l’accordo per blindare anche Lyanco, altro giocatore conteso sul mercato. Il Toro è è però intenzionato a puntare forte sul difensore brasiliano dopo il prestito al Bologna. Così nei prossimi giorni verrà ufficializzato il prolungamento del contratto dell’ex San Paolo, il cui stipendio si avvicinerà decisamente a quelli dei top player granata.

Ma una volta respinti tutti gli attacchi ai suoi gioielli, Cairo è pronto a rinforzare il Torino. La prossima settimana potrebbe infatti essere quella del ritorno di Simone Verdi in granata. Il trequartista pavese è il giocatore in cima alla lista dei desideri di Mazzarri, e il presidente granata ne sta trattando l’acquisto con De Laurentiis personalmente. Il giocatore, autore di due gol oggi in amichevole, è ai margini del progetto di Ancelotti, e sarebbe felice di tornare al Toro. La distanza tra domanda e offerta non è enorme, e il passare dei giorni può avvicinare la fumata bianca. Il Napoli deve sfoltire la rosa e reperire fondi per operare sul mercato, Cairo vuole regalare a Mazzarri e al Torino un rinforzo al più presto.