Torino, Cairo: «Superlega? Agnelli non ha fatto passi indietro» – VIDEO

Urbano Cairo, presidente del Torino, parla al termine dell’Assemblea del tema della Superlega: le sue dichiarazioni – VIDEO

(dal nostro inviato) – Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato al termine dell’incontro in Lega. Le sue dichiarazioni sul tema della Superlega.

SUPERLEGA – «Io non sono qui a parlare per conto di tutti, ma parlo per conto mio. E non credo sia nemmeno giusto rivelare le cose che si sono dette, anche se non si sono dette cose pazzesche. Per quelle tre squadre (Juventus, Inter e Milan, ndr) ci saranno FIGC e UEFA che avranno regole precise che dovranno essere rispettate per partecipare ai campionati e alle coppe».

AGNELLI – «Ma non parliamo di cose personali, parliamo di cose generali. E’ stato un modo per riaprire il dialogo, anche per parlare di riforme e futuro. Il tema vero è quello che faranno FIGC e UEFA. Passi indietro? Non mi sembra. A livello anche pubblico non ho visto passi indietro. Per fare passi indietro le sedi sono altre e lo fai in maniera pubblica, non mi sembra l’abbia fatto. Nove squadre hanno fatto un passo indietro invece molto deciso, non credo possano fare la Superlega in tre».

SERIE A SENZA JUVE – «Io credo che il campionato vada avanti con tutte le squadre che hanno titolo per partecipare. Tutto questo deve essere fatto rispettando i valori del campionato e non progettando nulla che sia contro questo campionato».