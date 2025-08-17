Calcio femminile, il derby d’Italia tra Juventus e Inter assegna oggi il primo trofeo. Un antipasto di quello che può essere la lotta scudetto

Questa sera, nella storica cornice dell’Arena Civica di Milano, il calcio femminile si prende la scena con l’atto conclusivo della The Women’s Cup, prestigioso torneo amichevole che per la sua ultima edizione ha scelto l’Italia come palcoscenico. Sarà una serata di grande calcio, che offrirà un gustoso antipasto della stagione che sta per iniziare.

Il programma si aprirà alle ore 17:00 con la finale per il terzo posto, che vedrà il Como Women affrontare le spagnole dell’Atlético Madrid. Entrambe le squadre cercheranno di chiudere il torneo con una vittoria di prestigio, in una sfida che si preannuncia equilibrata e interessante.

Tuttavia, i riflettori principali saranno puntati sulla finalissima, in programma alle ore 20:00, che regalerà agli appassionati un affascinante derby d’Italia tra Juventus (detentrice del torneo svolto la scorsa estate negli USA) e Inter. Questa sfida non è solo una finale, ma un vero e proprio test di alto livello a una sola settimana dall’inizio ufficiale della stagione, che prenderà il via con la nuova Serie A Women’s Cup.

Le due squadre arrivano all’appuntamento dopo percorsi diversi. La Juventus di Max Canzi ha raggiunto la finale battendo il Como Women con una rete per tempo, una prestazione solida e pragmatica. Ben più travolgente è stata la vittoria dell’Inter di Gianpiero Piovani, che ha travolto l’Atlético Madrid con un sonoro 5-2. Il dato più significativo per le nerazzurre è l’aver mandato in gol cinque marcatrici diverse, un segnale forte della coralità e della potenza di fuoco della squadra. Dopo il secondo posto conquistato nella passata stagione, l’Inter lancia un chiaro messaggio: quest’anno vuole recitare un ruolo da assoluta protagonista. La sfida di questa sera darà le prime, importanti indicazioni sugli equilibri del nostro campionato.