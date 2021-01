Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Marsiglia, Villas Boas allo scoperto: «Seguiamo Milik ma la trattativa non è semplice» – «Abbiamo molti problemi, come sapete, a causa dell’immobilismo nell’ultima finestra di mercato. Non è l’unica opzione ma è sicuramente la pista più difficile. È un giocatore importante. Al momento non è facile. Discuteremo di nuovo con il presidente, per sapere cosa possiamo fare. Al momento stiamo vagliando molte opzioni e siamo in una posizione in cui dobbiamo fare qualcosa»

UFFICIALE – Torino, ceduto Millico in prestito al Frosinone – «Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Frosinone Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Millico».

Il Borussia Dortmund non cederà Haaland, la conferma del CEO – «Non credo che accadrà. Erling e il suo agente Mino Raiola sono felici con il Borussia Dortmund. Gli consiglio di afre ciò che ha fatto Lewandowski , si è preso il tempo necessario per diventare un calciatore di fama mondiale giocando con noi. Non accadrà giusto in un anno».

Milan, offerta al Verona per Zaccagni: ecco i dettagli – Secondo Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero messo sul piatto 12 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo con la possibilità di lasciare il giocatore in prestito al Verona sino al termine della stagione.

