Calciomercato, Atalanta: quasi fatta per il giovane Varnier dal Cittadella

L’Atalanta prepara la nuova stagione muovendosi sul fronte calciomercato. I bergamaschi, difatti, per la seconda stagione di fila in Europa League, vogliono continuare a far bene e per queste ragioni stanno valutando diverse pedine. Una di queste, che secondo le indiscrezioni di mercato sarebbe vicinissimo, è Marco Varnier difensore giovanissimo del Cittadella. Il giocatore, classe 1998, messosi in mostra durante la scorsa stagione, era entrato nel mirino di diverse squadre tra cui l’Inter, ma l’Atalanta pare si sia mossa prima e già oggi potrebbe chiudere l’affare. Al club veneto, la Dea, sempre molto attenta ai giovani talenti del nostro calcio, ha offerto 5 milioni di euro più bonus al raggiungimento di determinati obiettivi, mentre a Varnier è stato proposto un contratto quinquennale.