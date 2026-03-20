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Calciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Tutti i dettagli
Calciomercato Atalanta, è iniziata la pianificazione per la stagione 2026/27: pronti 6 rinnovi! Un big dirà addio, definito il suo futuro
Come riferito da Tuttosport, l’Atalanta non si ferma e programma già il futuro. Messa alle spalle la delusione per l’eliminazione dalla Champions League contro il Bayern Monaco, la famiglia Percassi è già al lavoro per mantenere la Dea ai vertici del calcio italiano e internazionale.
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L’obiettivo primario è staccare il pass per la qualificazione alle coppe europee per la nona volta nelle ultime dieci stagioni. Un traguardo da inseguire attraverso il campionato (che oggi varrebbe l’accesso alla Conference League) o puntando forte sulla Coppa Italia, trofeo sfumato in finale per ben tre volte nell’ultimo decennio. Alzare la coppa nazionale significherebbe non solo arricchire la bacheca, ma anche garantirsi l’accesso diretto alla prossima Europa League.
I rinnovi contrattuali: Palladino e i senatori restano a Bergamo
In casa nerazzurra è ufficialmente partita la campagna per la blindatura dei protagonisti. La dirigenza vuole tenersi stretta l’artefice della rinascita stagionale: sono già stati avviati i contatti con l’agente Beppe Riso per prolungare il contratto di mister Raffaele Palladino fino al 2029.
Sul fronte della rosa, la strategia è chiara:
- Marco Carnesecchi: è in dirittura d’arrivo l’accordo fino al 2030. Il portiere della Nazionale vedrà il proprio ingaggio lievitare dagli attuali 800 mila euro a 2,5 milioni a stagione.
- Lorenzo Bernasconi: già blindato con un rinnovo fino al 2030.
- Marten De Roon e Davide Zappacosta: sono ormai una formalità i prolungamenti dei due senatori fino al 2027.
- Gianluca Scamacca: la società intende sedersi presto al tavolo delle negoziazioni per rinnovare il contratto del bomber, attualmente in scadenza nel 2027.
Mercato in uscita: Ederson prenota il volo per Madrid
Se per molti si profila una lunga permanenza a Zingonia, il destino di Ederson sembra ormai segnato. Il centrocampista brasiliano sarà l’ennesimo gioiello destinato a salutare Bergamo: l’Atletico Madrid ha infatti già prenotato l’ex Salernitana.
I Colchoneros hanno raggiunto un principio d’accordo con il mediano per un contratto quinquennale da 4 milioni netti all’anno (più bonus), sfruttando gli ottimi rapporti con la società bergamasca per bruciare la concorrenza internazionale.
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