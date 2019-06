Calciomercato Atalanta: segnali positivi da Muriel e Pasalic, le ultime

L’Atalanta vuole arrivare al ritiro con la squadra al completo: si puntano Muriel, il riscatto di Pasalic e Fassnacht

Gasperini ha chiesto due acquisti entro l’inizio del ritiro (11 luglio). La Dea non si ferma, per un mercato da Champions le priorità sono un centrocampista e un attaccante. In pole ecco Malinovskyi e Muriel, per i quali c’è stata una doppia accelerata negli ultimi giorni: con Genk e Siviglia si conta di chiudere a 15 milioni. E proprio il colombiano, dal ritiro della nazionale, viene descritto felice per la possibile chance bergamasca.

Come informa la Gazzetta dello Sport, si valutano altri profili per ora solo sul taccuino. Tra questi Fassnacht, classe ‘93 dello Young Boys. Esterno destro svizzero, rappresenterebbe un «vice» Hateboer. Capitolo Pasalic: gli orobici attendono segnali per il riscatto, l’offerta è 7-8 milioni (magari inserendo dei bonus) ma il Chelsea vuole qualcosina in più.