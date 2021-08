Calciomercato Atalanta: si tratta per Teun Koopmeiners

Il capitano dell’AZ ha declinato tutte le offerte a eccezione di quella bergamasca

Gli occhi di mezza Serie A erano e sono su Teun Koopmeiners. Il calciatore, però, aveva detto di non dover per forza lasciare l’AZ Alkmaar per l’Italia. Il centrocampista della Nazionale Olandese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra aver rifiutato tutte le offerte, Roma inclusa, a eccezione dell’Atalanta.

La Dea e la dirigenza olandese non sono lontani: l’offerta è di 15 milioni, la richiesta non scende sotto ai 17. L’eventuale fumata bianca è attesa nei prossimi giorni, con la formazione bergamasca che in questo momento è l’unica vera pretendente per il capitano dell’AZ.