Koopmeiners: «Roma e Napoli? Situazione stressante. Ho già deciso»

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar, ha commentato le voci di mercato che lo accostano a Napoli, Roma e Atalanta. Le sue dichiarazioni.

«Pensavo che sarebbe andato tutto più liscio. Questa situazione porta stress, perché alla fine ci pensi ogni giorno. Se il trasferimento non avverrà prima dell’inizio della stagione, dovrò solo giocare bene e mettere più minuti possibile nelle gambe. Come ho detto è una situazione stressante, ma riesco a essere abbastanza calmo, anche perché l’AZ non è un club che voglio lasciare a tutti i costi. Futuro in Serie A? I colloqui sono in pieno svolgimento».