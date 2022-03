Calciomercato Barcellona, individuato il successore di Dembélé. Il brasiliano arriva dalla Premier e il suo agente è l’ex Deco

Il Barcellona è già da mesi scatenato sul mercato.

Il quotidiano catalano Sport riporta dell’interesse per Raphinha del Leeds United.

Il calciatore brasiliano non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. A spingere il giocatore verso i blaugrana, l’agente del giocatore ed ex calciatore portoghese Deco.

Raphinha è considerato il sostituto adatto per rimpiazzare Ousmane Dembélé, che lascerà la Catalogna a zero, per una destinazione ancora da definire.