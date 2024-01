Calciomercato Bari, ecco il primo colpo del mercato di gennaio: UFFICIALE Lulic

Il Bari, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha annunciato il primo colpo del club pugliese nel calciomercato di gennaio

Il Bari, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha annunciato il primo colpo del club pugliese nel calciomercato di gennaio. Ecco il comunicato sull’arrivo del centrocampista Lulic.

COMUNICATO – SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Frosinone Calcio i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Karlo Lulić (10.05.96, Nova Gradiška, Croazia); il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno ’26. Cresciuto nei settori giovanili di Graničar Laze e Mladost Cernik, Lulić esordisce nei professionisti con la maglia dell’ NK Osijek ad appena 17 anni, confermandosi la stagione successiva in cui totalizza 18 presenze, segnando 4 gol, attirando le attenzioni della Sampdoria che lo porta in Italia e lo fa fa esordire in Coppa Italia nel dicembre del ’14. Dopo le esperienze in prestito con i cechi del Bohemians 1905 (8 pres., 1 gol) e nuovamente con l’NK Osijek (11 pres., 1 gol), nella stagione ’17-’18 veste per 31 volte la maglia del NK Rudez di Zagabria (5 gol e 5 assist). Si trasferisce quindi in Belgio dove prosegue il suo percorso di crescita con le maglie di Waasland-Beveren (13 pres.) e Slaven Belupo (63 pres., 3 gol, 10 assist) prima che il Frosinone lo riporti in Italia nell’estate ’21. Con i ciociari totalizza 46 partite, segnando 2 gol e servendo 6 assist, coronando la sua avventura nel Lazio con la conquista della Serie A nella passata stagione. Ha vestito la maglia delle giovanili croate fino a quella dell’Under 21. Benvenuto Karlo !