Calciomercato Bologna, i consigli di Arrigoni: «Prenderei il primo aereo per portare Dzeko a Casteldebole»

Daniele Arrigoni, ex allenatore tra le tante del Bologna e oggi coordinatore delle Nazionali di San Marino, ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale si è espresso in merito alla crescita della sua ex squadra.

Tra le altre affermazioni, il tecnico ha anche consigliato ai rossoblù un acquisto sul mercato, reduce dalla sfida del San Marino contro la nazionale bosniaca persa per la rete di Edin Dzeko.

DICHIARAZIONI – «Ho letto che lo vuole il Bologna, giusto. Sapete cosa penso dopo averlo visto ieri (sabato, ndr)? Che se fossi il Bologna prenderei il primo aereo e lo porterei a Casteldebole. Che abbia 39 anni è un particolare che conta zero, non è assolutamente una figurina, se lo guardi giocare non glieli dai, è impressionante. Poteva restarsene in panchina visto che non stava bene.

Nel caso in cui Dzeko accettasse di fare nel Bologna quello che faceva Altafini nella Juventus diventerebbe un valore aggiunto straordinario per Italiano. E consentirebbe sia a Castro che a Dallinga, che sono due giovani attaccanti molto bravi, di crescere, perché quanto ti alleni tutti i giorni con uno come Dzeko migliori per forza, anche se non sei una grande spugna».