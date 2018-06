Simone Verdi Napoli, colpo in entrata per la formazione di Carlo Ancelotti: la dirigenza partenopea ha raggiunto l’accordo con il Bologna per l’acquisto del fantasista classe 1992

Dopo il tira e molla di gennaio, conclusosi con una fumata nera, Simone Verdi è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli. L’esterno offensivo, esploso con la maglia del Bologna, nella sessione di mercato invernale ha rispedito al mittente la proposta dei partenopei: una decisione presa per poter contribuire alla salvezza dei rossoblu e per la paura di non trovare continuità alla corte di Maurizio Sarri. Un matrimonio rinviato però di soli sei mesi…

Sky Sport pochi istanti fa ne ha dato l’annuncio: Napoli e Bologna hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Simone Verdi in azzurro. Reduce da una stagione di altissimo livello, 10 reti e 10 assist in 34 presenze, il classe 1992 di Broni sarà il primo rinforzo per mister Carlo Ancelotti, che ha dato il via libera al direttore sportivo Cristiano Giuntoli per il suo acquisto. Nelle ultime settimane i partenopei hanno dovuto fare i conti con la concorrenza di Inter e Roma, ma alla fine hanno avuto la meglio: intesa raggiunta sulla base di oltre 20 milioni di euro, attese conferme nelle prossime ore…