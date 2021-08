Calciomercato Cagliari, Godin ancora in bilico: le ultime

Continua la trattativa del Cagliari con il Real Betis per il trasferimento di Diego Godin. Leonardo Semplici punta sulla sua permanenza

Trovare un sostituto della qualità e dell’esperienza di Diego Godin è praticamente impossibile. Come rivela l’edizione web de La Gazzetta dello Sport, mister Leonardo Semplici punterebbe per la permanenza dell’uruguaiano, vista anche l’ottima prova in occasione del match di Coppa Italia. Le casse del Cagliari, tuttavia, dicono il contrario: l’ingaggio del Faraone, come ha più volte sottolineato la dirigenza, è troppo oneroso, ecco perché si continua a trattare con il Real Betis.

TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSOBLU SU CAGLIARINEWS24.COM