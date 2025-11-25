Calciomercato Cagliari, i rossoblù seguono quel talento del 2004, ma la trattativa è difficile: concorrenza alta, i dettagli

Calciomercato Cagliari, interesse concreto per Matteo Dagasso: il centrocampista osservato speciale con diversi club in corsa

Manca ormai poco all’apertura della sessione invernale di calciomercato e il Cagliari si prepara a intervenire per rafforzare la rosa, con particolare attenzione al centrocampo. La dirigenza rossoblù, alla ricerca di profili giovani e di prospettiva, avrebbe individuato un obiettivo prioritario in Serie C: Matteo Dagasso, classe 2004 del Pescara.

Il mediano ha già mostrato maturità tattica e qualità tecniche notevoli, caratteristiche che lo rendono uno dei talenti più interessanti del suo girone e un centrocampista moderno, capace di unire quantità e inserimenti.

La strada verso la Serie A, però, non sarà semplice. Dagasso è seguito anche da club come Lecce e Sassuolo, entrambi noti per la capacità di valorizzare giovani talenti. Nonostante la concorrenza, il Cagliari sembra il più determinato a chiudere l’affare già a gennaio, puntando a un accordo con il Pescara per portare in Sardegna un prospetto che potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro della mediana isolana.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

