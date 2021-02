Calciomercato Cagliari: obiettivo Inglese per l’attacco

Ultime ore di calciomercato: il Cagliari va alla caccia dell’attaccante del Parma Roberto Inglese. Le ultime

Il Cagliari potrebbe mettere a segno un ultimo colpo di mercato in questo ultimo giorno di trattative.

Obiang, Pulgar, Schöne, Ekdal sono i nomi che continuano a riecheggiare nel quartier generale rossoblù e, a questa lista, secondo quanto riportato da Sportitalia, si aggiunge anche quello di Roberto Inglese. In questa stagione, il rendimento dell’attaccante al Parma è negativo, motivo per cui la società sarebbe pronta a lasciarlo andare per scrivere il suo destino in un’altra squadra.