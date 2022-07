Calciomercato Cagliari: sfida con la Cremonese per Reese

Calciomercato Cagliari, per l’attacco piace Fabian Reese dell’Holstein Kiel, ma c’è la concorrenza agguerrita di Braida

Il Cagliari e Fabio Liverani si apprestano a salutare uno dei suoi attaccanti. Il numero 10 Joao Pedro è direzione Turchia. Chi sostituirà il calciatore italo brasiliano? Tra i nomi che circolano c’è quello di Fabian Reese.

Il calciatore classe 1997 è uno degli obiettivi del club isolano. Non manca la concorrenza che ambisce, così come il Cagliari, a vedere Reese fra le proprie file. Come riporta Tuttosport, il giocatore è nel mirino della Cremonese. Ariedo Braida lo vuole regalare al tecnico Massimiliano Alvini.