Calciomercato Catania, «usato sicuro»: idea Reginaldo per l’attacco, ma prima della cessione serve una punta per mister Toscano

Il Catania ci prova per Reginaldo. Il club etneo – secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com – sta puntando in maniera concreta sul calciatore in forza alla Reggina (ex Fiorentina e Parma tra le altre).

SCAMBIO DI PUNTE – Il giocatore potrebbe lasciare la Reggina, ma mister Toscano vuole assolutamente un rinforzo in quel reparto: il mercato del Catania, dunque, passa anche dalle operazioni in entrata della compagine granata.