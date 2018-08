Calciomercato Chelsea: in partenza Thibaut Courtois, destinazione Real Madrid. I ‘blues’ prendono Kepa: clausola da 80 milioni, è record per un portiere

Calciomercato Chelsea, un portiere che va per un altro che arriva. Il club londinese è in procinto di salutare Thibaut Courtois: il belga verrà ceduto al Real Madrid, destinazione da tempo favorita dello stesso giocatore 26enne. A sostituirlo, ecco il basco Kepa; classe 1994, arriverà dall’Athletic Bilbao per una cifra record per un portiere: il Chelsea pagherà infatti gli 80 milioni di clausola di rilascio. Un’operazione che supera anche il recente ‘record’ stabilito dal trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool per circa 75 milioni.