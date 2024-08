Calciomercato Como, nuova IDEA STELLARE per l’estate: proposto SERGI ROBERTO, le ultimissime sullo spagnolo

Nuova idea stellare per il calciomercato del Como. Come riportato su X da Nicolò Schira è stato proposto al club neopromosso l’ingaggio di Sergi Roberto.

Il calciatore ex Barcellona è attualmente svincolato. In questa trattativa, nuovamente, la figura di Cesc Fabregas potrebbe risultare decisiva: i due hanno giocato assieme a Barcellona e in nazionale.