Calciomercato Como, Strefezza dirà addio alla squadra lombarda? Due big italiane sul centrocampista azzurro

Calciomercato Como, Strefezza abbandonerà i lombardi? Due big italiane sul centrocampista azzurro. L’indiscrezione per l’estate

Novità molto importante per quanto riguarda il calciomercato Como: blocco che nonostante comunque l’ambizione e la voglia di fare bene in futuro, dall’altra parte non è esente da quelle voci che tormentano i cosiddetti big della squadra lombarda.

Infatti secondo quanto riportato da ToroNews, il centrocampista Strefezza è nel mirino sia del Torino che soprattutto del Genoa. Dall’altra il Como pretende circa quasi 5 milioni di euro.