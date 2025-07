Calciomercato Cremonese, Gagliardini possibile colpo in entrata (e non solo). Ecco la situazione - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: dopo Gollini e Nava, si punta su Erlic e Gagliardini. La situazione attuale

Il Calciomercato Cremonese prosegue a ritmo sostenuto. Dopo aver sistemato il reparto dei portieri con gli arrivi di Pierluigi Gollini e Davide Nava, il club grigiorosso è ora concentrato sul rafforzamento della difesa e del centrocampo, in vista del ritorno in Serie A. Il tecnico Davide Nicola, confermato alla guida della squadra, ha chiesto alla dirigenza rinforzi di esperienza e affidabilità.

Erlic per blindare la difesa

Il nome in cima alla lista del Calciomercato Cremonese per la difesa è Martin Erlic, centrale croato classe 1998 attualmente sotto contratto con il Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa è ben avviata e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Erlic, che ha già maturato diverse stagioni di esperienza in Serie A, rappresenta un profilo ideale per una squadra che punta alla salvezza. Forte fisicamente e abile nel gioco aereo, il difensore croato garantirebbe solidità e leadership al reparto arretrato.

Gagliardini occasione d’oro per il centrocampo

Sul fronte centrocampo, l’attenzione del Calciomercato Cremonese è rivolta a Roberto Gagliardini, ex centrocampista di Inter e Atalanta. Reduce da una stagione al Monza, Gagliardini è attualmente svincolato dopo la retrocessione del club brianzolo in Serie B. Con oltre 200 presenze in Serie A, il classe 1994 rappresenta un’occasione a parametro zero da non lasciarsi sfuggire.

Gagliardini porterebbe con sé qualità, equilibrio e senso tattico, caratteristiche perfette per il tipo di gioco richiesto da Davide Nicola. Il tecnico salernitano è noto per l’organizzazione difensiva e la capacità di valorizzare elementi d’esperienza, ed è proprio in questo contesto che il profilo dell’ex nerazzurro si inserirebbe alla perfezione.

Cremonese ambiziosa sul mercato

Il Calciomercato Cremonese si sta quindi muovendo con lucidità e ambizione. Dopo aver messo al sicuro la porta, la società punta ora a completare il puzzle con tasselli di valore nei reparti nevralgici del campo. L’obiettivo è chiaro: costruire una rosa pronta per la battaglia salvezza, ma con la mentalità giusta per puntare anche a qualcosa in più.

Con Erlic e Gagliardini nel mirino, la Cremonese vuole farsi trovare pronta già per l’inizio del ritiro estivo.