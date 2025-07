Calciomercato Cremonese, si pensa al nome di Djidji per potenziare la difesa. Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: occhi su Djidji per rinforzare la difesa. La situazione

Il calciomercato Cremonese si muove con decisione sul fronte difensivo. Il club grigiorosso è alla ricerca di rinforzi esperti per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie B e ha avviato i primi contatti con Koffi Djidji, difensore centrale franco-ivoriano attualmente svincolato dopo la lunga militanza con il Torino.

Classe 1992, Djidji vanta 112 presenze con la maglia granata ed è reduce da un periodo condizionato da problemi fisici che ne hanno rallentato il tesseramento negli ultimi mesi. Tuttavia, ora il difensore sembra pienamente recuperato e pronto per una nuova sfida. L’interesse della Cremonese si inserisce in una strategia precisa: portare a Cremona un profilo di esperienza e affidabilità, capace di guidare il reparto arretrato in un campionato lungo e insidioso come la Serie B.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Djidji è libero di firmare con qualsiasi club e ha ricevuto proposte anche dall’estero. Nella scorsa primavera, infatti, si erano fatti avanti i Seattle Sounders e i Colorado Rapids in MLS, mentre in Europa ci sono stati contatti con Osijek (Croazia) e Yverdon (Svizzera). Nessuna di queste trattative si è però concretizzata.

Ora, il nome di Djidji torna ad essere caldo nel calciomercato della Cremonese, che si muove con rapidità per anticipare la concorrenza. Non mancano infatti altri club italiani interessati: almeno due squadre di Serie B stanno monitorando da vicino la situazione, pronte a inserirsi nella corsa per l’ex Torino.

La Cremonese ha bisogno di un giocatore pronto all’uso, che conosca bene il campionato italiano e che possa garantire solidità al reparto difensivo. Djidji rappresenta un’occasione importante a parametro zero, soprattutto per una squadra con ambizioni di vertice nella prossima stagione.

Il calciomercato Cremonese sta seguendo una linea chiara: un mix di giovani talenti e calciatori esperti per costruire una rosa competitiva e completa. L’eventuale arrivo di Djidji andrebbe in questa direzione, offrendo leadership ed esperienza in un reparto chiave.

La trattativa è in fase avanzata, e i dirigenti grigiorossi stanno accelerando per chiudere prima che altre pretendenti possano inserirsi.