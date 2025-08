Calciomercato, colpo del Betis Siviglia! Nelson Deossa firma fino al 2030: il comunicato

Calciomercato, che affare del Betis Siviglia! Nelson Deossa firma fino al 2030: il comunicato del club spagnolo

Il Real Betis Balompié ha ufficializzato nel pomeriggio l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista colombiano Nelson Deossa, proveniente dal CF Monterrey. Classe 2000, Deossa è un centrocampista centrale noto per la sua visione di gioco, il dinamismo e la capacità di recuperare palloni. Con il suo arrivo, il club andaluso rafforza la mediana in vista della nuova stagione de LaLiga, puntando su un profilo giovane ma già esperto nel panorama internazionale.

La trattativa tra il Betis e Monterrey si è conclusa positivamente con un accordo di 12 milioni di euro più 3 milioni in bonus, cifra che testimonia la fiducia riposta dal club spagnolo nel talento colombiano. Il giocatore ha firmato un contratto a lungo termine, con scadenza fissata a giugno 2030, confermando la volontà della dirigenza di costruire un progetto solido e duraturo.

Il club biancoverde punta su Deossa come elemento chiave per dare equilibrio e freschezza al centrocampo. Le sue qualità tecniche e la maturità tattica lo rendono un profilo perfettamente integrabile nello stile di gioco del Betis, basato su possesso palla e pressione alta. La nota:

COMUNICATO – “Il Real Betis Balompié e il Club de Fútbol Monterrey hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore colombiano Nelson Deossa. Nelson Deossa (Marmato, Colombia, 06/02/2000) ha esordito nel calcio professionistico all’età di 20 anni con il CD Atlético Huila nella stagione 2020/21.

Dopo aver giocato in prestito con successo al Club Estudiantes de la Plata, al Junior de Barranquilla e all’Atlético Nacional, dove ha vinto la Superliga e la Coppa di Colombia, ha fatto il salto nel calcio messicano, unendosi al Club de Fútbol Pachuca, dove ha vinto la Concacaf Champions Cup, il Derby delle Americhe e la FIFA Challenger Cup. Le sue ottime prestazioni lo hanno portato a firmare per il Club de Fútbol Monterrey per la stagione 2024/25, con il quale ha recentemente partecipato alla Coppa del Mondo per club FIFA“