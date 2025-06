Calciomercato estero, qualcuno fermi il Galatasaray! Turchi a lavoro per tre big: Calhanoglu, ter Stregen e il ritorno di Osimhen

Calciomercato estero, Galatasaray scatenato, a lavoro per tre big: Calhanoglu, ter Stregen e il ritorno di Osimhen

Il Galatasaray è protagonista di un calciomercato ambizioso. Il club turco sta lavorando su più fronti per rinforzare la rosa e punta a colpi di alto profilo. In cima alla lista c’è Hakan Çalhanoğlu, regista dell’Inter. La trattativa per riportarlo in patria ha subito un’accelerazione: secondo il giornalista Pasquale Guarro, l’agente del giocatore, Gordon Stipic, è atteso a Istanbul per discutere l’offerta personale. Çalhanoğlu sarebbe favorevole al trasferimento, ma resta da convincere l’Inter, che chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro per lasciarlo partire. L’offerta ufficiale potrebbe arrivare dopo il Mondiale per Club.

Parallelamente, il Galatasaray è alla ricerca di un nuovo portiere, dopo l’addio di Fernando Muslera (passato all’Estudiantes). Il sogno si chiama Marc-André ter Stegen. Secondo AS, il tedesco potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero, complice l’arrivo imminente di Joan García dall’Espanyol e la presenza di Szczesny come titolare designato. Il Galatasaray sta provando a convincerlo con un progetto ambizioso, puntando anche sulla partecipazione alla Champions League.

Infine, resta calda la questione Victor Osimhen. Dopo una stagione straordinaria in prestito (37 gol in 41 presenze), il club turco sogna il colpo definitivo. Secondo il quotidiano turco Sabah, il Galatasaray ha offerto all’attaccante nigeriano 15 milioni di euro di stipendio annuo e 10 milioni in sponsorizzazioni. Osimhen ha già rifiutato un’offerta monstre dell’Al-Hilal (45 milioni l’anno) e sta valutando proposte da top club europei come Chelsea, Arsenal, Manchester United e Liverpool. La Juventus segue con attenzione.

La dirigenza del Galatasaray attende una risposta definitiva: “Faremo il nostro piano di mercato in base a te”, il messaggio al bomber. Osimhen ha chiesto ancora una settimana per decidere.