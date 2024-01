Calciomercato: Belotti-Fiorentina è un affare? Le sue 3 migliori partite alla Roma

Tutti i numeri e le statistiche su Andrea Belotti, attaccante della Roma, prima del suo possibile passaggio alla Fiorentina

La Gazzetta dello Sport oggi scrive che in queste ultime ore di mercato dovrebbe concretizzarsi un affare lungo l’asse Roma-Fiorentina: «Belotti prende 2,5 milioni di euro più bonus. La società gigliata dovrebbe pagare 1,2 milioni circa essendo a metà stagione e sta cercando di avere uno sconto. Ma alla fine la trattativa andrà in porto grazie alla volontà del giocatore. Il Gallo non ha voluto andare all’estero: ha rifiutato parecchie offerte, tra cui il Betis. Firenze è una destinazione più che gradita per lui, sia perché la squadra lotta per la Champions, sia perché sa che sarà titolare. L’operazione dovrebbe essere indipendente dalla cessione di Nzola, che vuole restare».

Con quali fattori di garanzia l’ex centravanti della Nazionale giungerebbe a Firenze? Nei due anni trascorsi in giallorosso ha segnato “solo” 10 reti, molte delle quali fuori dal campionato. E per uno come lui, che nei primi 6 dei 7 anni trascorsi al Toro era sempre riuscito a chiudere la stagione in doppia cifra, avere trascorso l’intero torneo 2022-23 senza esultare neanche una volta non è stato certamente qualcosa di semplice con cui convivere. Questo non significa, però, che non siano mancate le prestazioni. Ne scegliamo tre, quelle nelle quali a Roma lo hanno visto essere assolutamente convincente.

1) 2022-23: Betis-Roma 1-1. Siamo nella prima giornata del girone di ritorno dell’Europa League. Il Gallo va in rete due volte: una gliela annullano, l’altra è regolare. Un gol semplice, regalatogli da Camara, che gli serve un pallone da spingere nella porta vuota. Forse è anche per questa prestazione che il club di Siviglia lo vorrebbe acquistare: Andrea si troverebbe in un attacco che avrebbe bisogno di un’altra consistenza, tenendo conto che è solo il dodicesimo della Liga a fronte di una settima posizione occupata dalla squadra in classifica.

2) 2023-24: Roma-Salernitana 2-2. Dopo 31 partite di campionato senza mai segnare con la Roma, impiega pochi minuti a ritrovare la verve perduta. Anche in questa occasione, la gioia del gol gli viene strozzata in gol per un fuorigioco che è realmente millimetrico. La delusione si trasforma in determinazione (ecco cosa potrebbe capitare in viola…). Belotti segna poco dopo, non si limita a un solo exploit e li firma entrambi, benché non bastino per aggiudicarsi i 3 punti.

3) 2023-24: Roma-Servette 4-0. Segna i gol pari, il secondo e il quarto. Si conferma un attaccante che ha nella lotta la sua dimensione preferita. E che sa trovare anche gol quasi inediti: quello realizzato con un tuffo di testa su un calcio d’angolo non è propriamente una situazione molto vista sui campi di calcio.