Calciomercato, Fiorentina: il tecnico del Chelsea Sarri torna su Chiesa

L’allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, starebbe nuovamente pensando all’esterno della Fiorentina, Federico Chiesa che già seguiva ai tempi del Napoli

La Fiorentina, dopo la sconfitta contro il Napoli giunta negli ultimi minuti, sta ricompattando le idee per arrivare al meglio alla prossima gara di campionato dove incontrerà la Spal. Mentre la squadra è intenta ad allenarsi non si placano le voci di mercato su uno dei gioielli della società Viola che ha fatto impazzire mezza Europa. Si tratta del giovane esterno Federico Chiesa figlio del grande Enrico, che ha militato in diverse squadre italiane.

Sul giocatore, classe 1997, hanno messo gli occhi Inter, Juventus, Milan in Italia e molti club europei come Liverpool, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcellona e PSG. A quest’ultimi sembra essersi aggiunta un’altra contendente: il Chelsea di Maurizio Sarri che già avrebbe voluto Chiesa ai tempi del Napoli. All’allenatore toscano, difatti, piace molto il giovane esterno, già nel giro della Nazionale, che potrebbe andare a completare il suo tridente ai Blues insieme ad Hazard e Morata. Secondo quanto riferito secondo il portale Talksport, il Chelsa ha inserito il giocatore Viola tra gli obiettivi di mercato e probabilmente già a gennaio potrebbe esserci un tentativo per strapparlo alla Fiorentina.