Calciomercato Fiorentina: Mandragora a rischio addio. Il rinnovo non decolla per il centrocampista viola a scadenza 2026

Il futuro di Rolando Mandragora alla Fiorentina è sempre più incerto. Le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, hanno subito una brusca frenata, con le parti che appaiono decisamente distanti. La situazione, delineata dal Corriere Fiorentino, mette in luce una differenza economica significativa che potrebbe portare a una clamorosa cessione durante questa sessione di calciomercato.

La società viola ha messo sul piatto una proposta di prolungamento biennale, con un’opzione per la stagione 2029, e un adeguamento dell’ingaggio minimo rispetto agli attuali 1,5 milioni di euro netti. Una cifra ritenuta non congrua dall’entourage del calciatore. Forte della sua migliore stagione in carriera e nel pieno della maturità calcistica, Mandragora punta a capitalizzare il suo valore con una richiesta che supera i 2 milioni di euro annui. La distanza tra domanda e offerta si attesta quindi sui 400-500 mila euro, una forbice che, al momento, appare difficile da colmare.

Questo stallo ha generato una lunga pausa di riflessione, senza nuovi incontri in programma, e un crescente nervosismo da parte del giocatore. Mandragora si sente profondamente legato a Firenze e alla maglia viola, e non si aspettava di trovarsi in questa posizione di stallo.

Tuttavia, la Fiorentina deve rispettare i rigidi paletti del monte ingaggi. Inoltre, le strategie di mercato, con l’arrivo di Sohm e il possibile riscatto di Fagioli, unite all’ipotesi di un centrocampo a due, potrebbero ridurre lo spazio per Mandragora. Per queste ragioni, di fronte a un’offerta concreta tra i 7 e gli 8 milioni di euro, il club prenderebbe seriamente in considerazione la sua cessione. In quel caso, la Fiorentina avrebbe già individuato il sostituto: Hans Nicolussi Caviglia del Venezia, profilo seguito con grande interesse dalla dirigenza.