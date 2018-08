Kevin Mirallas si è presentato oggi come nuovo giocatore della Fiorentina: ecco le parole dell’attaccante belga

Fiorentina molto attiva sul mercato negli ultimi giorni con tre colpi di rilievo messi a segno: Pjaca, Mirallas e Edimilson Fernandes. Oggi è stato il giorno di presentazione per Kevin Mirallas; l’esterno belga classe 1987, arrivato in prestito dall’Everton, ha espresso così le prime parole da giocatore viola: «La Fiorentina mi aveva già cercato due stagioni fa, però allora l’Everton chiedeva troppi soldi per il mio trasferimento e l’affare sfumò. Adesso mi sento un giocatore più maturo, al top: voglio dimostrare di avere ancora molti anni di carriera davanti. All’Everton, dopo cinque anni bellissimi, ho vissuto un’ultima stagione difficile. Nell’esperienza in prestito all’Olympiakos ho trovato un campionato molto complicato e risultati negativi. Adesso, quello è il passato: sono qui per aiutare la Fiorentina con la mia esperienza. Volevo venire in Italia, qui c’è un grande progetto ed era anche la volontà di mia moglie».

Mirallas ha poi parlato del suo ruolo nella nuova squadra: «Pioli vuole un gioco molto verticale e questo mi piace molto. Concorrenza? Io sono qui per giocare, voglio dare il massimo per cionvincere il mister. Più concorrenza c’è e meglio renderemo. La mia posizione in campo? Non ne ho una preferita, ma mi piace giocare largo a sinistra. Obiettivi? Voglio vincere un trofeo. I miei connazionli Mertens e Nainggolan? Ho parlato soprattutto con Mertens, lo conosco da quando eravamo bambini. Mi ha detto che qui in Italia, se si dà tanto in campo, si riceve altrettanto. La Serie A è bella, poi adesso è arrivato anche Ronaldo. Ho proprio scelto il momento migliore per giocare qui».