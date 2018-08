Calciomercato Fiorentina, il classe ’96 svizzero arriva per 900 mila euro di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni

Un altro acquisto della Fiorentina dopo gli arrivi di Pjaca e Mirallas. Si tratta del giovane centrocampista Edimilson Fernandes del West Ham. La promessa svizzera classe ’96 è cresciuta nel Sion, sbarcando in terra inglese due estati fa. L’anno scorso solo 16 partite in Premier League, con un assist, anche a causa dei due infortuni alla caviglia che ne hanno limitato l’utilizzo. Il calciatore, in grado di coprire tutti i ruoli del centrocampo, ma schierato soprattutto da trequartista o mezz’ala arriva in prestito oneroso (900 mila euro) con diritto di riscatto (8 milioni).

Un ottimo prospetto che andrà a completare il centrocampo di Stefano Pioli, già pieno di giovani promesse, da Gerson a Norgaard. Lo svizzero non dovrebbe intaccare la titolarità né di Veretout né di Benassi, ma lotterà per l’ultima maglia del centrocampo fiorentino. Grande mercato da parte della Viola, che è riuscita a trattenere i suoi migliori gioielli (Chiesa e Simeone), circondandoli di giovani promesse e calciatori esperti. Dal portiere Lafont fino a Pjaca, passando per Milenkovic, già visto l’anno scorso in azione. Una grande campagna acquisiti per un obiettivo chiaro: la conquista dell’Europa.