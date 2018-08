Fiorentina: visite mediche per Pjaca (e Mirallas), stabilita la formula – FOTO

Visite mediche con la Fiorentina per Pjaca (e Mirallas): confermato l’arrivo dell’attaccante croato dalla Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto, ai bianconeri la recompra

Tutto fatto, affare quasi ufficiale: Marko Pjaca è un giocatore della Fiorentina. L’attaccante croato della Juventus – reduce dal prestito della seconda parte della scorsa stagione allo Schalke 04 – è arrivato questa mattina a Firenze per sottoporsi alle visite mediche di rito con la squadra viola. Con lui l’altro nuovo acquisto, l’esterno Kevin Mirallas, arrivato in prestito dall’Everton. Visite mediche e foto di rito con la sciarpa viola dunque per entrambi i nuovi acquisti gigliati, anche se l’attenzione era soprattutto per Pjaca che, dopo il bruttissimo infortunio di oltre un anno fa, è chiamato a diventare uno dei leader del nuovo corso della Fiorentina con Mirallas, Giovanni Simeone e – soprattutto – Federico Chiesa.

Confermata anche la formula di approdo di Pjaca alla Fiorentina: prestito oneroso per questa stagione a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro la prossima. La Juventus conserva comunque per il croato un diritto di recompra pari a circa 26 milioni di euro.