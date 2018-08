Pjaca alla Fiorentina: la Juve accontenta Corvino, ma passa in pole per Chiesa

La Juventus e la Fiorentina hanno trovato l’accordo per la cessione di Marko Pjaca ai viola. I bianconeri avranno la prelazione per Chiesa

Dopo Federico Bernardeschi un nuovo affare tra Juventus e Fiorentina. Marko Pjaca lascerà il club bianconero per firmare con il club viola. Dopo un lungo tira e molla, quando tutto sembrava perduto, è arrivato l’accordo tra le due società: alla fine l’ha vinta Corvino, ottenendo il classe ’95 in prestito con diritto di riscatto ma il dirigente viola è stato costretto ad inserire nell’accordo il diritto di controriscatto per la Juventus che non vuole perdere il controllo sul giovane talento croato.

Marko Pjaca è considerato un grande talento ma dopo l’infortunio al crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per 9 mesi deve giocare con maggiore continuità. La Fiorentina dei giovani, che ha ingaggiato però anche l’esperto Mirallas, può sognare con un super attacco formato da Simeone, i due nuovi arrivati e Federico Chiesa. Quest’ultimo può diventare un nuovo argomento di mercato tra Juventus e Fiorentina ma solo a partire dalla prossima stagione. Pjaca lascerà la Juve in prestito a 2 milioni con diritto di riscatto a 18 mentre la Juve potrà esercitare il controriscatto a 20 e otterrà, secondo Tuttosport, una prelazione per Federico Chiesa, obiettivo bianconero per il 2019/2020.