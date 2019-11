Calciomercato Fiorentina: occhi puntati su Florenzi

Calciomercato Fiorentina: i viola si starebbero muovendo per Alessandro Florenzi in vista del mercato di gennaio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina si starebbe muovendo in vista del mercato di gennaio. Il nome numero uno sul taccuino di Pradè è Alessandro Florenzi. Il terzino della Roma sta trovando pochissimo spazio nello scacchiere di Fonseca e vorrebbe cambiare aria per non perdere la Nazionale ed Euro2020.

La Fiorentina ha già avviato i primi contatti per arrivare al suo cartellino, ma anche l’Inter e il Lione starebbero pensando di effettuare una eventuale mossa per il romanista