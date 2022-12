Calciomercato Fiorentina, Pradè: «Gollini vuole giocare»

Calciomercato Fiorentina, le parole di Pradè: «Gollini vuole giocare, ma sa che deve guadagnarsi il posto da titolare»

Il direttore sportivo della Fiorentina, Pradè, ha parlato oggi di alcuni temi di mercato della viola. Di seguito le sue parole.

GOLLINI – «Vuole giocare, noi gli avevamo fatto un discorso chiaro di doversi giocare il posto e il mister ora gli preferisce Terracciano perciò deve fare di più per farsi vedere ma se lui non è soddisfatto cercheremo delle soluzioni».

DIFESA – «Siamo a posto in difesa e con le liste. Abbiamo tre titolari e una alternativa che è un giovane formato e quando impiegato ha fatto bene cioè Ranieri. Ma noi parliamo solo se ci sono giocatori scontenti: Zurkowski? Lo è, come fa a non esserlo, è al Mondiale e non trova spazio».