Calciomercato Fiorentina, ritorno di fiamma per Tessmann. La situazione intorno al centrocampo

Calciomercato Fiorentina: centrocampo al centro delle strategie di gennaio

Il Calciomercato Fiorentina inizia a entrare nel vivo e, con l’avvicinarsi della sessione invernale, la dirigenza viola si prepara a intervenire in maniera concreta per rinforzare la rosa. Mai come quest’anno il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un passaggio chiave per la stagione della Fiorentina, chiamata a ritrovare equilibrio e continuità soprattutto nella zona nevralgica del campo: il centrocampo.

Le prestazioni altalenanti e la necessità di garantire maggiore qualità e fisicità in mezzo al campo hanno spinto il club a individuare questo reparto come la priorità assoluta. L’obiettivo è inserire almeno un profilo in grado di dare solidità, dinamismo e nuove soluzioni tattiche all’allenatore, così da affrontare con maggiore sicurezza la seconda parte della stagione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nel mirino del Calciomercato Fiorentina sarebbe tornato un nome già noto ai tifosi viola: Tanner Tessmann. Il centrocampista statunitense, attualmente in forza al Lione, era stato a lungo seguito dalla Fiorentina durante l’estate del 2024, quando la trattativa non era poi andata a buon fine. Ora, però, il suo profilo sarebbe nuovamente sotto osservazione, grazie alle sue caratteristiche di equilibrio, capacità di interdizione e inserimento, elementi ritenuti ideali per rafforzare la mediana viola.

Parallelamente, la dirigenza sta valutando anche piste alternative. Tra queste prende quota il nome di Eric Martel, centrocampista difensivo tedesco classe 2002 in forza al Colonia. Giocatore giovane ma già strutturato, Martel si è messo in luce per affidabilità tattica e intelligenza in fase di non possesso. Un aspetto che rende l’operazione particolarmente interessante riguarda la sua situazione contrattuale: il giocatore è legato al club tedesco fino a giugno 2026, circostanza che potrebbe permettere alla Fiorentina di imbastire una trattativa a costi contenuti.

Il Calciomercato Fiorentina, dunque, si muove con attenzione ma decisione. L’intenzione è quella di cogliere le giuste opportunità senza stravolgere gli equilibri economici del club, puntando su profili funzionali al progetto tecnico. Le prossime settimane saranno decisive per capire se uno tra Tessmann e Martel, o magari un altro nome a sorpresa, vestirà la maglia viola già a gennaio.

