Calciomercato Fiorentina, si avvicina Mandzukic

Calciomercato Fiorentina: Mario Mandzukic sembra più vicino e potrebbe firmare nelle prossime settimane

Il colpo in attacco della Fiorentina per la prossima stagione potrebbe essere una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratterebbe, infatti, di Mario Mandzukic; ex attaccante della Juventus che ha dato poco rescisso con l’Al Duhail.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’interesse per il croato sarebbe forte e la dirigenza viola potrebbe portare un primo contatto già nelle prossime ore e provare a mettere sotto contratto Mandzukic nelle prossime settimane.