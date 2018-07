Calciomercato Frosinone, il difensore ex Pro Vercelli arriva in prestito dal Genoa. Ciociari attivissimi sul mercato

Il Frosinone ufficializza un nuovo acquisto dopo l’arrivo di Stipe Perica dall’Udinese. In prestito dal Genoa arriva il calciatore Paolo Ghiglione, classe ’97. Il giovanissimo di Voghera è un terzino destro di spinta, in grado di giocare anche come esterno di centrocampo. Nella passata stagione ha giocato ben 30 partite con la Pro Vercelli, realizzando un gol e sei assist.

Il Frosinone di Moreno Longo è uno dei club più attivi sul mercato, con l’obiettivo di conquistare una facile salvezza dopo la promozione. Oltre all’attaccante croato dell’Udinese, sono arrivati anche Molinaro dal Torino e Goldaniga in prestito dal Sassuolo. Per la porta è stato acquistato Marco Sportiello dall’Atalanta, mentre i prossimi obiettivi saranno Lazovic e Letschert.