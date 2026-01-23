Calciomercato Genoa: ufficiali gli arrivi di Baldanzi e Zatterstrom. I comunicati e i dettagli delle due operazioni in entrata

Calciomercato Genoa: sono stati ufficializzati gli arrivi di Baldanzi e Zatterstrom. I comunicati con tutti i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Genoa ha comunicato gli arrivi di Baldanzi e Zatterstrom.

COMUNICATO BALDANZI – «Genova, 23 gennaio 2026 – Genoa CFC comunica di aver definito con AS Roma l’acquisizione, a titolo temporaneo, dei diritti sportivi del centrocampista Tommaso Baldanzi, con opzione di riscatto alla fine della stagione sportiva in corso. Nato a Poggibonsi il 23/03/2003, Baldanzi, con le sue prerogative professionali e le qualità umane, incarna alla perfezione l’identità del club e porterà la sua esperienza, maturata in 95 presenze e 8 reti in Serie A Enilive. Sono 14 in curriculum le presenze nelle competizioni internazionali per club. Il centrocampista vestirà la maglia numero 8. Talento cristallino cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Empoli, Baldanzi è passato stabilmente in prima squadra nel 2022 e, nel gennaio del 2024, è stato tesserato dalla Roma. Nelle rappresentative nazionali giovanili conta 33 presenze e 12 gol all’attivo e, nel 2023, ha disputato da titolare la finale del Mondiale Under 20. Benvenuto a Genova Tommaso!».

COMUNICATO ZATTERSTROM – «Genova, 23 gennaio 2026 – Genoa CFC comunica di aver formalizzato con Sheffield United FC l’arrivo del difensore Nils Erik Ulf Zätterström. Il trasferimento è stato definito con la formula del prestito e il club si è assicurato l’opzione per esercitare, alla fine della stagione sportiva, l’acquisizione dei diritti sportivi a titolo definitivo. Nato a Malmö il 29/03/2005, Zätterström, difensore centrale mancino, con il suo metro e novantatré di altezza, va a completare il reparto difensivo portando solidità e impatto fisico. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Malmö FF ed entrato stabilmente in prima squadra nella stagione 2024/25, ha totalizzato 12 presenze in Europa League e nelle qualificazioni di Champions League. Nel mercato estivo del 2025 è stato acquistato dallo Sheffield United FC. Nelle nazionali giovanili svedesi conta 12 presenze tra Under 19 e Under 21. Il debutto in Nazionale maggiore si è verificato in Uefa Nations League. Benvenuto a Genova Nils!».